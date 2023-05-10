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Беллегпром: темп экспорта легкой промышленности по итогам 2022 года составил 120 %
Темп экспорта легкой промышленности по итогам прошлого года составил 120 %. Об этом сегодня во время рабочей встречи с представителями частного бизнеса сообщила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.
Ключевым рынком сбыта остается Россия. Также продукция поставляется в Армению, Таджикистан и Узбекистан. Деловое партнерство налажено с Индией и Турцией в области химии для текстильного производства. Основной упор Беллегпром делает на импортозамещение.
И тот же проект "Дадому", и тот же бел.ру - первый магазин мы уже технически открыли, второй магазин, вторая точка в Москве. Не знаю, случайно ли получилось, но тем не менее мы ее открываем в крупнейшем торговом центре "Кунцево Плаза" на месте ZaraHome, ушедшего с российского рынка. Будем думать, что это символично.
Беллегром активно готовится к новому школьному сезону. В этом году будет представлено 160% объема ассортимента школьной формы. Уже разработаны каталоги - это более 800 единиц моделей для школьников старшего и младшего возрастов. В июне школьная форма уже поступит в продажу.
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