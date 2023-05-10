Беллегпром: темп экспорта легкой промышленности по итогам 2022 года составил 120 %

И тот же проект "Дадому", и тот же бел.ру - первый магазин мы уже технически открыли, второй магазин, вторая точка в Москве. Не знаю, случайно ли получилось, но тем не менее мы ее открываем в крупнейшем торговом центре "Кунцево Плаза" на месте ZaraHome, ушедшего с российского рынка. Будем думать, что это символично.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"