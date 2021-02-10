"Беллесбумпром" в 2020 году увеличил поставки продукции

"Беллесбумпром" в 2020-м году увеличил экспорт. Об этом сообщает пресс-служба концерна. Несмотря на сложную ситуацию на рынках из-за пандемии коронавируса, предприятия отрасли смогли нарастить поставки продукции на внешние рынки до шестисот восьми с половиной миллионов долларов. Таким образом, темп роста экспорта по итогам минувшего года по концерну составил 105 процентов. Такого результата удалось достичь за счет увеличения поставок на рынки дальнего зарубежья. Нашу продукцию получили потребители из США, Канады, Австрии, Великобритании, а также Индии и Индонезии.