Белнефтехим: дефицита топлива нет

Белорусские НПЗ отгружают бензин на внутренний рынок в полном объеме, сообщает Белнефтехим. Накануне в Сети появилась информация о том, что две региональные АЗС российского оператора ввели лимиты на продажу топлива. В качестве причины указано, что нефтеперерабатывающие заводы отказали этим АЗС в снабжении бензином и дизелем на фоне приостановки поставок углеводородов из России. Эту информацию Белнефтехим опроверг.

КомментарийАлександра Тищенко, пресс-секретаряконцерна "Белнефтехим"(видео).



В концерне считают, что эта ситуация создана искусственно с целью ажиотажа, и порекомендовали сосредоточиться на логистике.



