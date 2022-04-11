В эпоху санкционного давления Белнефтехим находит новые экспортные рынки и делает упор на сотрудничестве с восточными соседями. С 2007 года концерн и организации отрасли в той или иной степени подвергались санкционным ограничениям. С июня 2021 это давление лишь усилилось. Как это сказывается на продажах, а также на внутренних ценах на топливо?



Светлана Лукьянюк о самых актуальных вопросах отрасли.





Модернизация - залог хороших продаж

Белнефтехиму 25. Начинали в кризисные 90-е. Выпуск топлива, нефтепродуктов и азотных удобрений фактически с нуля. Сейчас полностью обеспечивают внутренний рынок и занимают свою нишу на мировом.

Большая модернизация нефтепереработки - процесс непрерывный, эти проекты увеличили и качество продукта, и спрос на внешних рынках. В прошлом году, когда санкции уже давили, сказывались и пандемийные ограничения, внешние продажи увеличились в полтора раза.

Экспорт за январь-февраль на уровне прошлого года

Продажи в январе-феврале этого года на уровне прошлого. Март, понятно, внес коррективы. Но от годовых планов по темпам производства не отказываемся. Председатель концерна второй квартал называет адаптационным. Вообще с санкциями концерн сталкивается с 2007 года. Но сейчас масштабы больше.

Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим":

Серьезных скачков цен на топливо не будет

Автомобилистов же волнует стратегия по ценам на топливо. В марте прибавка была по 2 копейки. Далее все будет зависеть от мировых цен на нефть, если рост и будет, то поэтапный, без серьезных скачков. Вместе с тем бензин в Беларуси дешевле, чем у наших соседей. И часто можно на приграничных заправках видеть много машин с иностранными номерами, заливающих полные баки. Объемы вывоза мониторят, но пока ограничения вводить не планируют.









Андрей Рыбаков, председатель концерна "Белнефтехим":

Расчеты за нефть в рублях

Что касается расчетов за нефть, то они будут расти в национальных валютах. Ранее правительство озвучило, что Беларусь будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России. Насколько сложен это механизм, как идет оплата сейчас.

Светлана Гурина, заместитель председателя концерна "Белнефтехим":









Единые сырьевые рынки