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Белнефтехим ожидает сохранения объемов производства и экспорта нефтепродуктов по итогам I квартала 2022 года

Санкционные ограничения стимулируют к поиску новых возможностей и развитию. По итогам первого квартала концерн "Белнефтехим" ожидает сохранения объемов производства и экспорта нефтепродуктов. В итоге годовые показатели не пересматривают. Особое внимание поиску новых рынков, и в приоритете - страны восточного направления.

Беларусь формирует с коллегами по Евразийскому союзу общий рынок нефти, который должен заработать в 2025 году. Здесь главное - создание равных условий для всех субъектов хозяйствования.

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