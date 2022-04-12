Белнефтехим ожидает сохранения объемов производства и экспорта нефтепродуктов по итогам I квартала 2022 года

Санкционные ограничения стимулируют к поиску новых возможностей и развитию. По итогам первого квартала концерн "Белнефтехим" ожидает сохранения объемов производства и экспорта нефтепродуктов. В итоге годовые показатели не пересматривают. Особое внимание поиску новых рынков, и в приоритете - страны восточного направления.



Беларусь формирует с коллегами по Евразийскому союзу общий рынок нефти, который должен заработать в 2025 году. Здесь главное - создание равных условий для всех субъектов хозяйствования.