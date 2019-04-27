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Белнефтехим ожидает восстановления работы НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме в мае
Это вчера сообщил журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков по итогам переговоров в Минске о нефтяном вопросе. По словам официального представителя Транснефти Игоря Демина, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный Самаратранснефть-Терминал, который принимает нефть нескольких малых производителей. По факту загрязнения сырья силовые ведомства России возбудили уголовное дело. Беларусь же настаивает на принятии исчерпывающих мер и компенсации многомиллионного урона от некачественной нефти. Переговоры по урегулированию ситуации продолжатся в выходные и в начале недели. На повестке остаются вопросы, кто возместит ущерб белорусским НПЗ.
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