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Белнефтехим предлагает обсудить торговлю нефтепродуктами
Концерн "Белнефтехим" вынес на общественное обсуждение проект указа "О лицензировании отдельных видов деятельности". Поправки в ранее действующий документ направлены на бесперебойное обеспечение нефтепродуктами потребителей, в том числе во время проведения капитальных ремонтов перерабатывающих заводов, повышение уровня ответственности поставщиков, а также привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы собственников резервуарных парков. Замечания и предложения ждут до 25 декабря на правовом форуме.
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