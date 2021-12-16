Белнефтехим предлагает обсудить торговлю нефтепродуктами

Концерн "Белнефтехим" вынес на общественное обсуждение проект указа "О лицензировании отдельных видов деятельности". Поправки в ранее действующий документ направлены на бесперебойное обеспечение нефтепродуктами потребителей, в том числе во время проведения капитальных ремонтов перерабатывающих заводов, повышение уровня ответственности поставщиков, а также привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы собственников резервуарных парков. Замечания и предложения ждут до 25 декабря на правовом форуме.