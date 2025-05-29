Белорусам до 2 июня нужно уплатить подоходный налог по декларациям

В Беларуси истекают сроки уплаты подоходного налога для тех граждан, кто подавал налоговые декларации за 2024 год. Дедлайн - понедельник, 2 июня.

Требование касается тех, кто получал доходы из-за границы или за границей, дорогие подарки, продавал два или более автомобилей в течение года, а в течение пяти лет - более одной квартиры, жилого дома, гаража или машино-места.

Впервые декларации подавали и те, кто получил сверхдоходы - это новшество минувшего года. Если сумма за год превысила 200 тыс. рублей, все, что свыше, облагается налогом по ставке 25 %. Таких деклараций подано больше 7 тыс. по стране.

Уплатить подоходный налог можно либо наличными в отделениях банка или почты, либо дистанционно - через ЕРИП.

Денис Терешков, замначальника управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Простой вариант - это взять извещение, которое вы получили. В извещении имеется QR-код, отсканировав который вы попадете в свой мобильный банкинг, и там уже будут стоять все реквизиты, суммы. Необходимо будет просто нажать кнопку "оплатить". Если же извещения под рукой нет, то оплату можно произвести через ЕРИП в любом отделении банка, Белпочты".