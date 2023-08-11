Белорусам до 15 ноября нужно уплатить транспортный, земельный и налог на недвижимость

Белорусам продолжают поступать извещения об уплате имущественных налогов в формате "три в одном". Т.е. в одном документе - сразу три вида: транспортный, земельный и налог на недвижимость. Погасить прописанные в извещении суммы нужно до 15 ноября. Это касается порядка 3 с половиной миллионов белорусов - столько плательщиков определено налоговыми органами. Из этого числа около полумиллиона извещений направлено в личные кабинеты плательщиков. Остальные приходят и еще придут по почте до 1 сентября.