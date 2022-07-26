Белорусам предлагают поделиться предложениями по улучшению бизнес-климата

У белорусов есть возможность поделиться предложениями и подходами по улучшению бизнес-климата в стране. Министерство экономики совместно с Белорусским институтом стратегических исследований проводит соответствующий опрос. Как отметили в ведомстве, результаты будут использованы для совершенствования государственной политики в отношении предпринимательской деятельности. Анкетирование продлится до конца июля. Интерактивная ссылка размещена на сайте Минэкономики.