Белорусам стала доступна карта VISA для сделок с криптовалютой

Белорусам стала доступна новая карта VISA для сделок с криптовалютой. Ее владельцы смогут покупать криптовалюты в приложении прямо с карты, получать средства от их продажи на карту без дополнительных комиссий, совершать ежедневные покупки, снимать деньги в банкоматах по всему миру. При этом пополнить криптокарту можно с любой банковской карточки прямо в приложении.