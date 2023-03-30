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Белорусам стала доступна карта VISA для сделок с криптовалютой

Белорусам стала доступна новая карта VISA для сделок с криптовалютой. Ее владельцы смогут покупать криптовалюты в приложении прямо с карты, получать средства от их продажи на карту без дополнительных комиссий, совершать ежедневные покупки, снимать деньги в банкоматах по всему миру. При этом пополнить криптокарту можно с любой банковской карточки прямо в приложении.

Фото:pixabay.com

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