Белоруска Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с трудовыми коллективами при посещении Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Президент напомнил про историю организации полета представителя Беларуси на МКС и договоренности, достигнутые с руководством России и "Роскосмоса": "Я Президенту России сказал, что белорусы как-то засиделись на земле. Летают все, и африканцы в том числе, молодцы. Но почему белорусы не летают? Он говорит: "Точно". Дальше начали вести переговоры с "Роскосмосом". У этой российской корпорации было одно условие, которое впоследствии и выполнила белорусская сторона, - чтобы в космос отправилась женщина".



"Мы планируем, что она полетит в первом квартале будущего года, может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС (перенос сроков полета на следующий год. - Прим. БЕЛТА), - сказал Александр Лукашенко. - Да, наша девушка полетит. Дублер также определен. Мы это готовим, никакие обстоятельства на это повлиять не могут".