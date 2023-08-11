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Белоруска Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года

Белоруска Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года

Белоруска Марина Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с трудовыми коллективами при посещении Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Президент напомнил про историю организации полета представителя Беларуси на МКС и договоренности, достигнутые с руководством России и "Роскосмоса": "Я Президенту России сказал, что белорусы как-то засиделись на земле. Летают все, и африканцы в том числе, молодцы. Но почему белорусы не летают? Он говорит: "Точно". Дальше начали вести переговоры с "Роскосмосом". У этой российской корпорации было одно условие, которое впоследствии и выполнила белорусская сторона, - чтобы в космос отправилась женщина".

"Мы планируем, что она полетит в первом квартале будущего года, может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС (перенос сроков полета на следующий год. - Прим. БЕЛТА), - сказал Александр Лукашенко. - Да, наша девушка полетит. Дублер также определен. Мы это готовим, никакие обстоятельства на это повлиять не могут".

Как сообщалось БЕЛТА, бортпроводница авиакомпании "Белавиа" Марина Василевская назначена в основной экипаж для полета на МКС. Космонавт Олег Новицкий станет командиром корабля. Кроме них в качестве бортинженера отправится астронавт NASA Колдвелл-Дайсон Трейси. Дублерами назначены космонавт Иван Вагнер, белорусский детский хирург Анастасия Ленкова и астронавт NASA Петтит Дональд Рой.

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