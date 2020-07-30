"Белоруснефть-Особино" - пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании

Условия труда стали лучше за счет масштабной технической перезагрузки

Апгрэйд сразу 4-х птичников провели всего за полгода. Итог - на тех же площадях теперь могут содержать в два раза больше пернатых. Цыплята переселились в многоэтажные боксы. А за условиями их проживания следит цифровой интеллект.

Весь процесс контролирует компьютер. Итальянское оборудование и специальные датчики улавливают мельчайшие изменения микроклимата. Влажность и температура устанавливаются отдельно для каждой возрастной группы цыплят.

Особый подход - и в питании бройлеров

К слову, в этом предприятие практически автономно: самостоятельно засевает поля и убирает урожай собственной техникой. Сейчас на жатве 19 современных комбайнов.

К слову, урожайность на полях - 40 центнеров с гектара. И это один из лучших показателей во всем регионе. В планах - собрать белее 70 тысяч тонн зерна. Этого хватит, чтобы закрыть свои потребности в корме на 86%. В следующем году курс уже на сотню.

Юрий Кубрик, тракторист-машинист "Белоруснефть-Особино":

"Рапс у нас идет на продажу, а пшеницу мы заготавливаем на корма птице. Единственное – вот вчера прошел хороший дождик, поэтому так стоим мы немного запоздало, а так нас погода радует!".

К слову, корм для цыплят экологически чистый. Комбикорм производят сами, на собственных линиях и по уникальной рецептуре. Закрытый цикл производства: от куриного яйца и зернышка до качественного готового продукта – это, по сути, билет на новые экспортные рынки. Тем более, мощности новых птичников теперь вдвое больше – есть пространство и для торгового маневра.

Евгений Лукомский, директор "Белоруснефть-Особино":

"Предприятие буквально недавно открыто на отгрузку в Китайскую Народную Республику. Крупный потребитель белорусской птицы традиционно - российский рынок. Российский покупатель знает качество нашей продукции, идет за белорусскими продуктами. Кроме того, это Грузия, Армения, Кыргызстан, Казахстан, страны бывшего Советского Союза".