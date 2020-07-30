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"Белоруснефть-Особино" - пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании
Условия труда стали лучше за счет масштабной технической перезагрузки
Апгрэйд сразу 4-х птичников провели всего за полгода. Итог - на тех же площадях теперь могут содержать в два раза больше пернатых. Цыплята переселились в многоэтажные боксы. А за условиями их проживания следит цифровой интеллект.
Весь процесс контролирует компьютер. Итальянское оборудование и специальные датчики улавливают мельчайшие изменения микроклимата. Влажность и температура устанавливаются отдельно для каждой возрастной группы цыплят.
Особый подход - и в питании бройлеров
К слову, в этом предприятие практически автономно: самостоятельно засевает поля и убирает урожай собственной техникой. Сейчас на жатве 19 современных комбайнов.
К слову, урожайность на полях - 40 центнеров с гектара. И это один из лучших показателей во всем регионе. В планах - собрать белее 70 тысяч тонн зерна. Этого хватит, чтобы закрыть свои потребности в корме на 86%. В следующем году курс уже на сотню.
Юрий Кубрик, тракторист-машинист "Белоруснефть-Особино":
"Рапс у нас идет на продажу, а пшеницу мы заготавливаем на корма птице. Единственное – вот вчера прошел хороший дождик, поэтому так стоим мы немного запоздало, а так нас погода радует!".
К слову, корм для цыплят экологически чистый. Комбикорм производят сами, на собственных линиях и по уникальной рецептуре. Закрытый цикл производства: от куриного яйца и зернышка до качественного готового продукта – это, по сути, билет на новые экспортные рынки. Тем более, мощности новых птичников теперь вдвое больше – есть пространство и для торгового маневра.
Евгений Лукомский, директор "Белоруснефть-Особино":
"Предприятие буквально недавно открыто на отгрузку в Китайскую Народную Республику. Крупный потребитель белорусской птицы традиционно - российский рынок. Российский покупатель знает качество нашей продукции, идет за белорусскими продуктами. Кроме того, это Грузия, Армения, Кыргызстан, Казахстан, страны бывшего Советского Союза".
"Белоруснефть-Особино" - пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании. Освоенные здесь инвестиции (а это более 16 миллионов рублей), по сути, вклад в развитие всего Буда-Кошелевского района. Ведь с появлением новых производственных площадей появилась потребность в новых кадрах. А с ростом доходов предприятия и возможность для роста средней заработной платы его сотрудников.
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