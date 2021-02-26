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Белоруснефть осваивает новые месторождения
Новое месторождение нефти на карте Беларуси. По расчетам геологов, залежи находились в Хойникском районе. Чтобы подтвердить промышленную нефтеносность, за дело взялись буровики. Итогом их работы стало обнаружение черного золотана глубине 4 200 метров. Получен приток нефти дебитом 20 тонн в сутки. Предварительно запасы превышают полмиллиона тонн. Причем нефть здесь легкого хорошего качества. Это позволяет извлекать ее классическим способом. Об этом свидетельствует образец керна, поднятый из глубины на этом месторождении. Сейчас завершаются работы по детализации геологической структуры Восточно-Избыньского месторождения. В ближайшие 2 года специалисты Белоруснефти планируют пробурить в этой местности 13 поисково-разведочных скважин.
Белоруснефть осваивает инновационные технологии
К слову, именно 26 февраля 55 лет назад был подписан приказ о создании Белоруснефти. Юбилейный год нефтегазодобывающее предприятие страны встречает освоением инновационных технологий. Методика "плаг энд перф" даст возможность реанимировать старые отжившие скважины и снова добывать из них тяжелую нефть. Уже сегодня в освоении новой технологии Беларусь на несколько шагов опережает своих стран-соседей. Технологию планируют улучшить и выйти с ней на мировой рынок оказания услуг по нефтедобыче.
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