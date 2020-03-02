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Белоруснефть продолжает развивать международные проекты
Рекордные показатели практически по всем направлениям деятельности за последний год принесли зарубежные проекты белорусских нефтяников. Расширять свое присутствие за рубежом наши специалисты продолжат и в 2020 году. Сейчас они работают на 3 континентах! Самые перспективные проекты сосредоточены в Эквадоре, Индии, Украине и России. Так, в южной соседке белорусские нефтяники в 2019 году сдали 5 скважин. В 2020 году планируют строительство еще 4. В тандеме с заказчиком отработаны новые технологи, изменены подходы в бурении. В итоге удалось сократить цикл строительства скважин и получить объект под ключ за 3 с половиной месяца вместо ожидаемых 7.
В Эквадоре удалось прирасти в запасах нефти более чем в 2 раза, а в Индии получить контракт с крупнейшей местной корпорацией. При этом по-прежнему наибольшим трудовым плацдармом для белорусов остается Россия. Точкой роста в прошлом году стало создание газового промысла. За счет этого в 2020 планируют большой рост по добыче этого ископаемого. Планы - увеличить в России численность буровых бригад и приобрести современные буровые установки грузоподъемностью 400 тонн. Это станет новой вехой для развития белорусско-российских проектов.
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