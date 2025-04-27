Белорусская делегация примет участие в экспозиции "ИННОПРОМ. Центральная Азия"

О стратегии промышленного партнерства будут говорить 28 апреля в Ташкенте на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия". В экспозиции принимают участие и белорусские предприятия. Также в Узбекистане обсудят экономическое взаимодействие в рамках СНГ.

Выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стартует в Ташкенте уже 5-й раз. Беларусь является ее активным участником, ведь промышленность всегда была и остается в драйверах нашего развития. А также Беларусь выпускает и поставляет много техники, экспортирует ее на рынок Центральной Азии.

Нашей стране есть что привезти, показать и обсудить какие-то тенденции на этом рынке. В 2025 году она привезла два десятка компаний - такие холдинги, как "Автокомпоненты", "Энергокомплект”, БЕЛАЗ, "Гомсельмаш", а также микроэлектроника "ИНТЕГРАЛ".

У всех запланированы деловые переговоры, демонстрация своей техники. Минский тракторный завод показывает белорусские тракторы, которые работают уже на полях всей Центральной Азии, также Узбекистана в частности. Одна из машин сделана МТЗ именно для Узбекистана, и она работает на хлопковых полях.

Старт сегодняшнего "ИННОПРОМа" будет ближе к полудню. В открытии примет участие президент Узбекистана. Также здесь будут руководители всех делегаций, которые привезли свою технику на эту выставку.

"ИННОПРОМ"- это не просто экспозиция, это и форум, где бизнес и госорганы обсуждают важные вопросы. Будут говорить о логистике в Центральной Азии, а также о новых производственных цепочках.

Белорусскую делегацию на "ИННОПРОМе" возглавляет вице-премьер Юрий Шулейко, в составе делегации присутствуют губернатор Гродненской области Юрий Караев и заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская.