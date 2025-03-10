Белорусская делегация с ответным визитом в Ливии - о чем договаривались

Делегация Беларуси в эти дни с ответным визитом в Ливии. Сотрудничество стран буквально несколько недель назад обсуждали в Минске. И вот "перейти от слов к действиям" - поручение нашего Президента Александра Лукашенко. Впрочем, и ливийская сторона больше не намерена медлить. Так, наши страны уже подписали меморандум о взаимопонимании в ряде секторов.

Бенгази - второй по численности населения город в стране - полтора миллиона человек. Рукой падать, ну так видится, до Средиземного моря. Это, безусловно, красиво. Хотя, конечно, про туризм в Ливии пока не говорят. Все чаще с белорусами - вопросы экономики. Отдельно - и это понимаешь в полете - сельское хозяйство. Северная Африка. Пустынно. Но есть огороды, засеянные поля. Есть сложности с возделыванием почв, не хватает техники и технологий, просят помочь с минеральными удобрениями.

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Джабрил Аль-Бадри, глава Национального агентства развития Ливии:

"Наша страна нуждается в модернизации сельского хозяйства. Мы очень нуждаемся в специалистах из Республики Беларусь, чтобы они помогли нам поднять сельское хозяйство. Нам нужна помощь по зерну и производству комбикормов".

Первые контракты на поставку белорусской сельхозтехники есть, вот-вот ливийцы смогут наших трудяг проверить в деле. Но в Бенгази предлагают идти дальше и открыть сборку тракторной техники, прицепного, подвесного сельхозоборудования. Плюс заинтересованы в кормоуборочной технике, предприятиях по переработке и сортировке зерновых культур.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"Крайне заинтересована ливийская сторона в организации, в том числе сборочного производства пассажирской техники. Мы тоже предметно обсудили данное направление и договорились в ближайшее время отработать перспективы создания. Начнем, конечно же, с торгово-сервисного центра, с обучения специалистов Ливии по обслуживанию нашей техники. Создание этого центра позволит нам обеспечить продвижение и обслуживание белорусской продукции на ливийском рынке".

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Ливийцы готовы и "переобуться" в белорусское. Им нужны наши шины. Возвращаясь к климату - есть трудности в регионе с добычей и поднятием воды. Белорусы готовы помочь с компрессорными установками. Успешно прошли переговоры по линии энергетики. Прошли переговоры в нефтяной компании.

Илья Икан, председатель концерна "Белнефтехим":

"Поговорили не только о геологоразведке и в последующем, возможно, обмене компетенциями направления наших специалистов, но и направлении специалистов для знакомства с возможностями Белоруснефти, для образования, получения дополнительных компетенций на базе научной организации «Белоруснефть». Также, пользуясь случаем, с учетом того, что в концерн "Белнефтехим" входит большое количество предприятий, еще и химических, и нефтеперерабатывающих, были презентованы коллегам возможности белорусской нефтепереработки и продуктов, которыми мы славны: это высокооктановое топливо, реактивное топливо и дизельное топливо. Понятно, что у них данных видов в достатке, но, тем не менее, какие-то нюансы, какие-то в отдельные моменты наверняка тоже могут быть интересны".

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Инженерное образование в цене у абитуриентов из Африканского континента. Только за прошлый год из Африки в 2,5 раза вырос экспорт. Конечно, повлиял и ряд визитов нашего Президента в Зимбабве, Экваториальную Гвинею. Серьезная динамика по Ливии. Кратно в новом учебном году увеличится набор.

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Ливия делает ставку на восстановление своей экономики, на развитие высокотехнологичных секторов экономики. В связи с этим, конечно, большая заинтересованность по подготовке кадров в области инженерно-технических специальностей. Немаловажный аспект - подготовка кадров для медицины, для сельского хозяйства. Хотел бы отметить - сегодня ливийская система образования нацелена на то, чтобы занять свое достойное место, в том числе и в мировой системе высшего образования. Поэтому была высказана заинтересованность в проведении курсов, стажировок по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава на базе наших белорусских университетов. Такая же заинтересованность, чтобы наши кадры приехали сюда и также провели соответствующие мероприятия на базе ливийских университетов".

Накануне Беларусь и Ливия подписали меморандум о сотрудничестве в различных областях, в том числе и в сфере безопасности. В фокусе, например, предотвращение стихийных бедствий путем обмена передовым опытом.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Мы представили коллегам возможности нашего промышленного комплекса по созданию всего спектра спасательного оборудования - высокотехнологической техники, которая сегодня создается в Республике Беларусь (автоцистерны, автомобили пенного тушения). Их очень заинтересовала эта тема, связанная с тушением пожаров, обеспечением безопасности на аэродромах, на нефтедобывающих промыслах. Следующее направление - это высотная техника, ряд других сопутствующих изделий, которые сегодня делаются у нас в Республике Беларусь".