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Белорусская молочная продукция экспортируется в 55 стран
Беларусь производит почти в три раза больше молочной продукции, чем потребляет внутренний рынок. Поэтому сегодня главная задача отрасли - расширять экспорт, осваивая новые рынки и виды продукции.
Среди приоритетных направлений развития - модернизация предприятий, увеличение перерабатывающих мощностей. Особый акцент делают на производстве сухих молочных продуктов, белковых концентратов и других востребованных на мировом рынке ингредиентов.
Наталья Гуща, замначальника управления мясной и молочной промышленности главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"К 2035 году мы планируем, что в нашей республике появится абсолютно новое производство, например, производство лактоферина, наращивание производства концентрата сывороточных, молочных белков, различных вариантов фасовки продукции (как по объему, так и по материалам)".
Белорусская молочная продукция востребована далеко за пределами страны. По итогам 2025 года ее экспортировали в 55 государств. Производители активно развивают поставки в страны дальней дуги.