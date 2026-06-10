Белорусская техника в деле: Минская область первой в стране взяла миллион тонн сенажа

Продовольственная безопасность закладывается как раз именно сейчас в полях во время зеленой жатвы. И там уже есть первые рекорды.

Минская область первой в стране заготовила более миллиона тонн сенажа. Для центрального региона этот показатель вдвое выше прошлогоднего результата на эту же дату. Хорошая кормовая база - одна из основ стабильной работы всего агропромышленного комплекса. Первый укос сейчас в активной фазе во всех хозяйствах страны. Скошено более 80 % площадей.

Как в уборке и консервации зеленого микса помогает новая сельхозтехника - на примере Копыльского района.

Кормозаготовка в Минской области

Итоги международной выставки "БЕЛАГРО" продолжают обсуждать. А сельхозмашиностроители, которые там демонстрировали свои новинки, уже в деле, точнее, в полях.

Пресс-подборщик, тракторы, погрузчик, косилка и платформы для перевозки рулонов. Для уборки и консервации травянистых кормов все новое и отечественного производства.

Александр Турбан, директор Копыльского райагросервиса:

"Энергонасыщенный трактор белорусского производства МТЗ-3022 в сцепке с косилкой КМР-9 Лидагропроммаш. Преимущество этого агрегата в том, что мы можем косить травы как в один валок, так и в три валка отдельно, каждый для более эффективного и быстрого провяливания травы".

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Такой мини-автопарк формирует механизированный отряд. В Минской области организовали 7 новых таких подразделений. Одно из них на базе Копыльского райагросервиса. Там работает и водитель погрузчика Сергей Язвинский.

Сергей Язвинский, водитель погрузчика Копыльского райагросервиса:

"Выполняет функции вилочный захват, ковш, погрузка тюков, сена, трамбовка силосной массы, травяной массы, погрузка органики. Хорошая техника. Получили новую в 2026 году".

Если в дождливую погоду скошенные травы не успевают обветриться и провялиться, их не закладывают в сенажные траншеи. Хорошая альтернатива - в стретч-пленку. Зеленый микс с добавлением консерванта сохраняет свою свежесть надолго.

Белорусская техника умело справляется с приготовлением питательных рулонов для буренок. Мехотряды перемещаются между районами.

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2de34e5-7875-424b-a05a-ed5a6933ced7/conversions/80e70ed5-a58b-4f42-9297-5a06fb56f942-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2de34e5-7875-424b-a05a-ed5a6933ced7/conversions/80e70ed5-a58b-4f42-9297-5a06fb56f942-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2de34e5-7875-424b-a05a-ed5a6933ced7/conversions/80e70ed5-a58b-4f42-9297-5a06fb56f942-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2de34e5-7875-424b-a05a-ed5a6933ced7/conversions/80e70ed5-a58b-4f42-9297-5a06fb56f942-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома:

"Мы уже завершили комплектование этой техники. Ядром будет являться пресс, который будет прессовать в пленку. Пресс этот производится в Минской области. Мы решили пока работать с этим борисовским предприятием. В течение этой недели оно завершит нам поставку этих прессов. Сегодня вырос очень хороший урожай трав. Уже мы начинаем на следующей неделе косить второй укос. По первому укосу на сегодняшний день мы преодолели планку в миллион тонн заготовки сенажа и преодолели ее первыми в стране. В принципе такого я не припоминаю, чтобы Минская область выходила на такой рубеж. Мы были вслед за Брестом и Гродно, но в этом году мы первые".

упаковка сена news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/957a4064-aea9-4cef-a03c-6d873bbca4b2/conversions/13b803b6-a126-4f8b-8ddc-26b86a7d3983-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/957a4064-aea9-4cef-a03c-6d873bbca4b2/conversions/13b803b6-a126-4f8b-8ddc-26b86a7d3983-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/957a4064-aea9-4cef-a03c-6d873bbca4b2/conversions/13b803b6-a126-4f8b-8ddc-26b86a7d3983-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/957a4064-aea9-4cef-a03c-6d873bbca4b2/conversions/13b803b6-a126-4f8b-8ddc-26b86a7d3983-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самоходная косилка Гомсельмаша не входит в мехотряды, но это также очень производительная техника. В Копыльском районе она убирает последние гектары люцерны.

Кирилл Яцко, заведующий конструкторским отделом ОАО "Гомсельмаш":

"Данная косилка самоходная КС-200 мощностью 200 лошадиных сил. Предназначена для скашивания зерновых, травяных, зернобобовых культур, складывания их в одиночные или двойные валки. Производительность данной косилки до 6,5 га/ч".