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Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале следующего года
Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале следующего года, об этом заявил сегодня первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин. Сейчас строительство первого энергоблока станции на завершающем этапе. Его физический пуск намечен на третью декаду апреля, затем через два с половиной месяца - энергетический запуск, и далее примерно полгода будет вестись опытно-промышленная эксплуатация. Ввести в строй первый энергоблок планируют в декабре следующего года.
Сейчас на площадке БелАЭС работают около 8 тысяч человек строительно-монтажного персонала. Белорусскими организациями выполнено около 60% от общего объема работ.
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