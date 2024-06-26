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Белорусская авиация оказалась в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда"

Новый импульс авиации Беларуси будет дан благодаря кооперации с российскими партнерами. Так, вместе с предприятием "Туполев" страна будет работать по производству пассажирского самолета Ту-214. Под Минском планируется выпускать детали и красить готовые авиалайнеры. Это один из первых шагов.

А когда ждать полноценный союзный самолет? Сотрудничество высокого полета, а также цены на авиабилеты, новые рейсы и возможный приход лоукостеров обсудили гости проекта "Экономическая среда". Смотрите 26 июня после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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