Белорусская делегация в Нур-Султане обсуждает торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном

Активизацию двусторонних связей в эти дни обсуждают в Нур-Султане. Сегодня белорусская делегация во главе с первым вице-премьером примет участие в заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны определят перспективные направления работы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Беларусь и Казахстан - проверенные временем партнеры. Задача - увеличить взаимный товарооборот.