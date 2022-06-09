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Белорусская делегация в Нур-Султане обсуждает торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном

Активизацию двусторонних связей в эти дни обсуждают в Нур-Султане. Сегодня белорусская делегация во главе с первым вице-премьером примет участие в заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны определят перспективные направления работы на ближайшую и среднесрочную перспективу. Беларусь и Казахстан - проверенные временем партнеры. Задача - увеличить взаимный товарооборот.

Накануне состоялся деловой совет и ряд двусторонних переговоров с представителями бизнеса Казахстана - а это около 30 компаний. Заключено около двух десятков контрактов

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