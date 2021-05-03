Белорусская экономика переходит от восстановления к росту

Белорусская экономика восстановилась и продемонстрировала в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ВВП на 0,9 %. Прогнозируется, что за первое полугодие ВВП увеличится на 1,5 - 1,8 %. Такой информацией с журналистами поделился министр экономики Александр Червяков. Таким образом, экономика сработала лучше, чем предполагалось ранее профильным ведомством, оно прогнозировало сохранение объема ВВП на уровне I квартала 2020 года.