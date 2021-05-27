Белорусская экономика преодолела пандемийный спад

Накануне в правительстве оценили старт нынешнего года. Итог социально-экономического развития за 4 месяца показал, что пандемийный спад, похоже, удалось преодолеть. Экономика выходит на траекторию роста. Можно говорить о сбалансированности основных показателей, стабильности на валютном рынке, росте экспорта. Да и укрепление национальной валюты не проходит незамеченным: доллар в последнее время то и дело выходил на многомесячный минимум!

Ко всему этому добавим активный рост промышленности, положительное сальдо внешней торговли и благоприятный социальный фон (в том смысле, что все обязательства перед населением выполняются в срок). Но справедливости ради заметим, что гладко, конечно, не все. Инвестиции и строительство - слабые стороны начала года. При этом Минэкономики демонстрирует осторожный оптимизм: дескать, затяжная рецессия, вызванная пандемией, завершается. На чем основана эта уверенность? Первый замминистра Юрий Чеботарь - в интервью "Сфере интересов".