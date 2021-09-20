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Белорусская экспозиция начала работу на Международной сельскохозяйственной выставке в Сербии

Белорусская экспозиция начала работу на Международной сельскохозяйственной выставке в Сербии - крупнейшей в Юго-Восточной Европе. У нашей страны самый масштабный стенд: представлена продукция более чем 30 белорусских компаний. Это известные бренды - от Гомсельмаша до Солигорской птицефабрики. Выставка уже приносит свои плоды - подписан меморандум о намерениях по созданию сборочного производства белорусских электробусов в Сербии. Фермеры выразили заинтересованность в закупке белорусской техники для уборки яблок.

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