Белорусская экспозиция представлена на международной выставке "Металлообработка-2023"

Почему интересуются белорусскими станками? Потому что есть спрос. Особенно сейчас, в санкционное время. Когда привезти оборудование из Европы или других стран достаточно проблематично. И, естественно, наше оборудование сейчас значительно востребовано. Наши заказчики от 20-30 единиц в месяц получают оборудования в месяц, как на территорию РФ, так и Республики Беларусь. За счет того, что оборудование универсальное и используется много где, заказчики могут быть из разных мест. Это и Урал, и Северо-Западный округ, Южный федеральный округ. Сейчас на территории России и Беларуси располагаются около 500 единиц оборудования.

Валерий Щурок, учредитель компании Rontek Machine Tools