3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусская экспозиция представлена на международной выставке "Металлообработка-2023"
Белорусская экспозиция представлена на международной выставке "Металлообработка-2023" в Москве. В нее вошли десятки отечественных компаний, среди которых Rontek Machine Tools. Здесь уже 6 лет производят высокотехнологичные станки по металлообработке, которые создают детали для авиации, машиностроения, кораблестроения и железнодорожной инфраструктуры. Оборудование универсальное. Один из основных рынков компании - это Россия. И сегодня, в период санкционного давления, спрос на белорусские станки за год увеличился почти на 200 %.
Почему интересуются белорусскими станками? Потому что есть спрос. Особенно сейчас, в санкционное время. Когда привезти оборудование из Европы или других стран достаточно проблематично. И, естественно, наше оборудование сейчас значительно востребовано. Наши заказчики от 20-30 единиц в месяц получают оборудования в месяц, как на территорию РФ, так и Республики Беларусь. За счет того, что оборудование универсальное и используется много где, заказчики могут быть из разных мест. Это и Урал, и Северо-Западный округ, Южный федеральный округ. Сейчас на территории России и Беларуси располагаются около 500 единиц оборудования.
Компания - белорусско-китайская. И к началу следующего года на территории "Великого камня" будет завершено строительство совместного производства по выпуску универсальных металлообрабатывающих станков. Кроме Беларуси и России, продукцию планируют поставлять на весь рынок Евразийского экономического союза.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все