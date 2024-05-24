Белорусская экспозиция представлена на международной выставке "Металлообработка-2024" в Москве

Это независимость, это стабильность поставки запчастей. А самое главное, что мы являемся держателями КД, то есть контрольной документации. Поэтому даже если не в Минске, это можно сделать у заказчика. Если срочно что-то - передаем чертежи, чтобы заказчик быстро изготовил то, что у него вышло из строя. Станки надежные, долговечные, ремонтопригодные. Вызовов по претензиям, по качеству очень мало, практически нет.

Роландо Перес, замдиректора ОАО "Институт Белоргстанкинпром"