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Белорусская экспозиция представлена на международной выставке "Металлообработка-2024" в Москве

Союзный станок, как ответ на санкционное давление. Белорусская экспозиция представлена на международной выставке "Металлообработка-2024" в Москве.

В этом году ключевые экспонаты - союзные станки, которые полностью состоят из белорусских и российских комплектующих. Соглашение о сотрудничестве в области станкостроения правительства двух стран заключили в прошлом году.

Главное - полностью отказаться от западных и европейских аналогов и создать свой союзный продукт. Тем самым защитив технологический суверенитет Беларуси и России. И сегодня на выставке представлены 5 союзных станков, которые могут выполнять программы разной сложности и для разных сфер применения. От автомобиле- и авиастроения до нефтеперерабатывающей промышленности и военпрома.

Вадим Батуро, замдиректора станкозавода "Красный борец":
Такие виды оборудования мы производим лет 5, но они изготавливались на европейских комплектующих. С введением санкций переориентировались на российские комплектующие. Этот станок изготовлен из металла российского, подшипники, система ЧПУ. Все остальное белорусское. Этот станок позволяет нам чувствовать себя независимыми в станкостроении. Локализация в дальнейшем будет увеличиваться. До 100 % станок будет из комплектующих России и Беларуси.
Это независимость, это стабильность поставки запчастей. А самое главное, что мы являемся держателями КД, то есть контрольной документации. Поэтому даже если не в Минске, это можно сделать у заказчика. Если срочно что-то - передаем чертежи, чтобы заказчик быстро изготовил то, что у него вышло из строя. Станки надежные, долговечные, ремонтопригодные. Вызовов по претензиям, по качеству очень мало, практически нет.
Роландо Перес, замдиректора ОАО "Институт Белоргстанкинпром"

В этом году в выставке принимают участие около полутора тысяч компаний из восьми стран. Тематические разделы экспозиции охватывают все аспекты станкостроения и металлообработки: от интеллектуальных станочных систем нового поколения до инновационных конструкторских разработок и новейшего программного обеспечения.

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