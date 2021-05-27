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Белорусская экспозиция представлена в Уфе на выставке "Газ. Нефть. Технологии"

Белорусская экспозиция Made in Belarus представлена на нефтехимической выставке "Газ. Нефть. Технологии" в Уфе. Наша экспозиция демонстрирует новинки и передовые разработки в нефтехимической сфере семи белорусских предприятий. Выставка будет работать до 28 мая.


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