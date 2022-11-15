Белорусская молочка планирует завоевать рынки Казахстана и Узбекистана

Сыр "Пармезан Делюкс" - это абсолютный бестселлер на нашем предприятии, на него всегда очень большие заявки. Зреет он не менее 90 суток, но по итогам оценки внешнего вида и вкусовых качеств мы оставляем зреть сыры часто и на более длительные сроки. Так он приобретает изысканный вкус и более плотную консистенцию.

Инна Павлова, главный технолог Воложинского производственного участка холдинга "Первый молочный"