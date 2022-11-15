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Белорусская молочка планирует завоевать рынки Казахстана и Узбекистана
Экспорт белорусских молочных продуктов с начала года увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают специалисты отрасли АПК, драйверы роста продаж - рынки России, а также стран Ближнего и Дальнего Востока. Большая часть внешних поставок (а это 40 %) - сыры.
Свой вклад и у филиалов холдинга "Первый молочный". Так, гастрономическая визитка Воложина - шесть видов твердых сыров элитной группы. Среди которых "Панский", "Ойберг лайт", "Парма". Эта продукция предприятия по вкусу также и в таких странах, как Казахстан и Узбекистан, куда планируется наладить продажи.
Сыр "Пармезан Делюкс" - это абсолютный бестселлер на нашем предприятии, на него всегда очень большие заявки. Зреет он не менее 90 суток, но по итогам оценки внешнего вида и вкусовых качеств мы оставляем зреть сыры часто и на более длительные сроки. Так он приобретает изысканный вкус и более плотную консистенцию.
Вся эта неделя проходит под знаком агропромышленного комплекса. С сегодняшнего дня и по пятницу столица принимает международную выставку-ярмарку "Продэкспо-2022". А в воскресенье - профессиональный праздник работников сельского хозяйства и АПК.
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