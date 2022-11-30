Белорусская молочка поставляется в 50 стран

Продукция белорусских предприятий молочной промышленности поставляется в 50 стран мира,

БелТА. Заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Мария Климова подчеркнула, что благодаря вниманию со стороны государства к развитию агропромышленного комплекса и модернизации предприятия по переработке молока превратились в автоматизированные современные комплексы с высокой культурой производства, где все технологические процессы идут в закрытом режиме, внедрены системы контроля качества. Это позволило аттестовать их продукцию для продажи в том числе на рынки дальнего зарубежья. "Предприятия сегодня выпускают продукцию, которая пользуется спросом во многих странах мира", - сказала она.

По данным Минсельхозпрода, продукция белорусского АПК экспортируется в более чем 100 стран мира.

Отечественная молочка - в более чем 50. При этом Мария Климова отметила высокую рентабельность молочной продукции и растущий спрос на нее в мире. "Наша же страна наращивает как производство, так и экспортный потенциал, - добавила она. - За 9 месяцев мы нарастили экспорт молочных продуктов почти на 30%. Это ни много ни мало $570 млн". Из общего объема произведенной молочной продукции внутри страны остается около 40%, остальное - уходит на продажу за рубеж. Потребность Беларуси составляет только 237 кг молочки на человека в год, а производится у нас - 841 кг.

"Наша география поставок - 50 стран мира. Почти 88% - это страны СНГ, ближнего зарубежья. Потому что традиции потребления у нас схожи со странами бывшего СССР", - отметила Мария Климова. По ее словам, значительный рост поставок белорусской молочной продукции в последние годы наблюдается в страны Азии, Китай. Из новых экзотических направлений - государства Африки. "Мы уже освоили в текущем году две новые страны - Нигер и Гану. Наши поставки успешно доезжают в Африку. Успешно пробуется наша продукция, она нравится тем потребителям. Более того, мы позволяем себе сохранять дельту прибыли и быть конкурентными по цене при поставках в Африку. Конечно, объемы пока незначительные, небольшие, тем не менее тенденции намечены, обозначены", - рассказала представитель Минсельхозпрода.