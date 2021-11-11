Белорусская нефтехимия развивается устойчиво

Белорусская нефтехимия работает устойчиво! Санкции кардинально не сказались на ключевых индикаторах отрасли. Накануне о ее работе в деталях отчитался Белнефтехим. Промышленное производство предприятий концерна - в зеленой зоне. Т. е. динамика в плюсе. Заводы не работают на склад. Напротив, рассчитывают нарастить темпы экспорта.

Чтобы ни заявляли политики, отдельные направления поставок растут. Украина покупает наши нефтепродукты ничуть не меньше, чем прежде. Нет проблем и с новыми маршрутами доставки нашей нефтехимии в обход Прибалтики. Как Белнефтехим выстраивает свою работу в условиях санкционного давления? Ольга Анищенко расскажет (видео).