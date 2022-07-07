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Белорусская продукция отправляется в 142 страны мира

Новая экономическая реальность диктует производителям новые условия работы. Санкционный прессинг аукнулся закрытием традиционных рынков и логистических маршрутов. Сегодня многие предприятия работают над новой экспортной стратегией - выстраивают новые цепочки доставки продукции и открывают новые рынки сбыта.

Беларусь активно усиливает свои позиции в России, да и в целом делает акцент на рынках дружественных нам государств. Это позволяет нивелировать последствия внешних ограничений. Сегодня белорусское продается в 142 странах мира. И несмотря на торговые препоны, за четыре месяца внешнеторговое сальдо Беларуси составило более миллиарда долларов. Алина Лаппо продолжит (видео).

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