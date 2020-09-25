Белорусская продукция широко известна и востребована в разных частях мира

Беларусь с каждым годом успешно развивает торговое сотрудничество со многими странами. Продукция наших предприятий широко известна и востребована в разных частях мира: от промышленности до пищевых брендов. Поэтому безответственные призывы бойкотировать работу звучат как оскорбление. Особенно, если ты сотрудник успешного предприятия.



