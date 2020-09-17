Белорусская промышленность будет представлена на выставке Mactech в Каире

Еще одна выставка, на которой будет представлена белорусская экспозиция, пройдет в декабре в Каире. Mactech - это площадка для ознакомления производителей стран региона с мировыми технологиями металлообработки, промышленным инструментом и оборудованием. Участие в выставке ежегодно принимают более 250 компаний и свыше 15 тысяч посетителей. Для наших предприятий это хорошая возможность установить новые деловые контакты с перспективой выхода на заключение контрактов.