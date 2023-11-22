Белорусская промышленность, несмотря на санкции, работает уверенно, а как чувствует себя нефтехимия, энергетика и другие ключевые отрасли?

Белорусская промышленность работает стабильно. Санкции не пошатнули устойчивость наших предприятий. Итоги работы промышленного комплекса сегодня в Овальном зале озвучил профильный вице-премьер. Объем промышленного производства за 10 месяцев удалось нарастить на 8 %. В плюсе также выручка, рентабельность продаж и экспорт. Но расслабляться нельзя. Вместе с союзниками продолжаем работать над совместными импортозамещающими проектами. В диалоге с депутатами и сенаторами удалось затронуть и ряд других тем. Обо всем по порядку - Антон Малюта.

Время до начала заседания в Овальном зале - хорошая возможность для неформального общения. Члены правительства используют свободные минуты для диалога с вице-премьером, пока депутаты только подбивают вопросы. У каждого личный список интересующих тем.

В условиях санкций хотелось бы узнать, как обстоят дела с экспортом. У нас есть положительный результат экспорта с Российской Федерацией, но есть и альтернативный экспорт, в котором движется наш экспорт. Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Санкции работают, скажет Петр Пархомчик, но работаем и мы. И прежде всего с теми, кто готов общаться на равных. Наращиваем присутствие в ЕАЭС, Азии и странах дальней дуги. Благо, государство помогает открывать новые рынки.

В расчете на 1 доллар потраченных бюджетных средств на поддержку экспорта получено от 12 до 147 долларов валютной выручки. Кроме того, в проработке новые инструменты поддержки экспорта на рынке стран дальней дуги. Так, планируется предоставление финансирования белорусским организациям на цели создания на территории других государств собственных производств с участием белорусского капитала, с использованием белорусского сырья, материалов и комплектующих. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Но все же главным партнером остается Россия. Вместе начинаем производить детали, машины и комплектующие, которые еще недавно приходилось закупать. 23 проекта уже согласованы, первые 5 будут завершены уже в 2025-м. Но и на этом не останавливаемся. Делаем все, чтобы союзная промышленность не зависела от импорта.

На Гомсельмаше будет организовано собственное производство комплектующих для выпускаемых комбайнов. При этом будут обеспечены потребности российского Россельмаша в данной продукции. На предприятии холдинга "Амкодор" будет создано производство совершенно новых харвестерных и форвардерных манипуляторов. Также будут расширены мощности производства лесозаготовительной техники. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Импортозамещение - это приоритет. Президент поставил задачу: за год нарастить выпуск такой продукции не менее чем на 10 %. Правительство заверяет депутатов - справимся. Петр Пархомчик - опытный промышленник и хорошо знает ситуацию изнутри. Если коротко: не было бы счастья, да санкции помогли.

Многие решения лежали на полочках промышленных предприятий, были разработаны нашими советскими, белорусскими конструкторами, но, как говорится, руководители не всегда обращали внимание, потому что это требовало дополнительных инвестиций, чтобы поставить на производство. Это очень хороший урок для нас всех. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Но импортозамещение - это не только про станки и заводы. Свой ежедневный быт мы тоже обустраиваем благодаря своим производителям. Беллегпром запустил сеть магазинов "Да дому" и сейчас выходит с ней на Россию. А Минлесхоз активно продвигает лесные домики по всей стране и планирует открывать новые площадки.

Правда, в отрасли есть и сложности - работа пеллетных заводов, которые строили с расчетом на экспорт в Европу. Петр Пархомчик скажет, что правительство рассматривает разные варианты. Мы же спросили у главы лесного ведомства, как он видит развязку ситуации.

Работаем по направлениям - это азиатское направление и ряд других моментов, которые не совсем хочется разглашать. Самое главное, что говорил заместитель премьер-министра, что и с той стороны, стороны западных партнеров, есть большой спрос на нашу продукцию, поэтому какие-то другие варианты мы найдем, чтобы реализовывать высокорентабельную экологически чистую продукцию. Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси

На вопросы депутатов и сенаторов Петр Пархомчик отвечал около часа. Спрашивали об очередях на покупку отечественных автомобилей, работе Национального детского технопарка и даже экспорте нашей оборонной промышленности. Диалог получился обстоятельным.

Как показывают результаты, в целом страна динамично развивается, несмотря на принятые санкции рядом европейских стран, Америки. Главой государства был принят ряд програмных документов. Например, мы видели сегодня промышленности 108 % роста. Надо об этом прямо говорить, что всем западным странам далеко до этого подхода. Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси