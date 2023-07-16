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Белорусская техника показала свою состоятельность и заняла большую нишу в угольных компаниях Кузбасса - Сергей Цивилев
Один из ключевых партнеров Беларуси в России – Кемеровская область. Сотрудничество с этим регионом завязалось в конце 90-х. С тех пор связи только крепли. Товарооборот показывает стабильный рост. По некоторым направлениям приросли кратно. В условиях западных санкций открываются новые возможности в регионе. Ставка - на технологии.
"У нас с белорусским братским народом очень тесные отношения, не только в области культуры, искусства, спорта, но и в области экономики", - подтверждает губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев.
Активнее всех свое присутствие в Кузбассе наращивает белорусский автомобильный завод БелАЗ. В угольные разрезы Кемеровской области летом этого года поступил первый самосвал БелАЗ с российским двигателем.
"Белорусская техника активно работает в угольных компаниях Кузбасса, показала свою состоятельность и заняла большую нишу. 4 года назад подписали соглашение о строительстве подразделения БелАЗа. Это был совместный проект. Сегодня его площадей не хватает. И в июне 2023 года мы подписали следующее соглашение с БелАЗом о строительстве второй очереди этого комплекса, - отметил губернатор Кемеровской области. - Интеграция идет постоянно. Сотрудничество наше многогранно и плодотворно".
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