Белорусская техника показала свою состоятельность и заняла большую нишу в угольных компаниях Кузбасса - Сергей Цивилев

Один из ключевых партнеров Беларуси в России – Кемеровская область. Сотрудничество с этим регионом завязалось в конце 90-х. С тех пор связи только крепли. Товарооборот показывает стабильный рост. По некоторым направлениям приросли кратно. В условиях западных санкций открываются новые возможности в регионе. Ставка - на технологии.

"У нас с белорусским братским народом очень тесные отношения, не только в области культуры, искусства, спорта, но и в области экономики", - подтверждает губернатор Кемеровской области России Сергей Цивилев.





Активнее всех свое присутствие в Кузбассе наращивает белорусский автомобильный завод БелАЗ. В угольные разрезы Кемеровской области летом этого года поступил первый самосвал БелАЗ с российским двигателем.