ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Белорусская техника поможет строить дороги в России

Белорусские машины помогут строить дороги в Калужской области. Продолжается визит российской делегации в Брест. Гости посетили одно из крупнейших предприятий города, выпускающее материалы и оборудование для дорожной разметки. У компании уникальные, не имеющие аналогов технологии. Здесь делают беспилотные дорожные принтеры. В автоматическом режиме они позволяют наносить краску с точностью до миллиметра. А для контроля качества есть своя испытательная лаборатория. За два дня здесь могут закрыть годовую потребность миллионного города.

80% продукции продают на российский рынок. Остальное покупают США, Польша, Иран, Испания, Марокко и страны дальнего зарубежья.

Сейчас активно занимаемся продвижением нашей техники на рынке Евросоюза, обеспечиваем их двигателями класса экологичности Stage V, что в Еропе является основным требованием на сегодняшний момент. И также немаловажную роль играют проекты по внедрению электрического привода в дорожные и разметочные машины.
Александр Рудиюк, начальник отдела конструкторских разработок промышленного предприятия
В Калужской области и Российской Федерации сейчас реализуется программа по строительству дорог. Это большой национальный проект: безопасные качественные автомобильные дороги. Ежегодно создаются инфраструктурные проекты, наносятся разметки. Поэтому, конечно, та техника, которую мы увидели здесь, может и должна использоваться на территории РФ, Калужской области. Мы обязательно донесем эту информацию до профильных министерств.
Дмитрий Разумовский, замгубернатора Калужской области России

Кроме того гости ознакомились с потенциалом предприятий пищевой промышленности и побывали на крупнейшем белорусском производстве по переработке морепродуктов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все