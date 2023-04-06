Белорусская техника поможет строить дороги в России

В Калужской области и Российской Федерации сейчас реализуется программа по строительству дорог. Это большой национальный проект: безопасные качественные автомобильные дороги. Ежегодно создаются инфраструктурные проекты, наносятся разметки. Поэтому, конечно, та техника, которую мы увидели здесь, может и должна использоваться на территории РФ, Калужской области. Мы обязательно донесем эту информацию до профильных министерств.

Дмитрий Разумовский, замгубернатора Калужской области России