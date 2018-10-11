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Белорусская техника представлена на выставке "Агросалон-2018"
Ожидания от форума, действительно, значительные. Впрочем, главное - не эффект на бумаге, а реальная польза. Та, которую ежедневно ощущают все жители Союзного государства. Взять хотя бы фермеров, которые на полях России пользуются нашими тракторами "Беларус". Кстати, один из них украшает отечественный павильон в 10-м юбилейном агросалоне. Представить свои разработки и поговорить о перспективах в Москву съехались более полутысячи ведущих мировых производителей сельхозтехники. О совместных наработках в области активно ведут переговоры и представители Беларуси и России. Когда появится первый совместный трактор на газу, узнаем у Дарьи Белоусовой-Петровской.
Агросалон - одна из крупнейших выставок сельхозтехники и оборудования в России и странах СНГ. В этом году отмечает 10-летний юбилей, поэтому и количество участников рекордное. На 70 тысяч квадратных метрах разместились павильоны более 500 производителей из 28 стран мира, от Европы до Южной Америки и Восточной Азии.
Одни из самых ярких - белорусские павильоны. Минский тракторный завод, специально к выставке, раскрасил отечественный "Беларус" под хохлому, подчеркивая этим плодотворность сотрудничества двух стран. Для местных аграриев этот трактор уже давно стал родным - сегодня на российских полях, каждый пятый трактор - "Беларус".
Один из таких примеров - новый совместный продукт. Пока только выставочный вариант. Трактор - белорусский, двигатель - российский. Изюминка в том, что работает машина, не на солярке, как раньше, а на газу.
Гомсельмаш презентует на агросалоне новый уборочный комбайн высшего качества. Машина не только мощная - 530 лошадиных сил, но и умная.
Новую линейку агропромышленной техники представляет на выставке и "Амкодор". Компания больше известна своими универсальными погрузчиками для лесозаготовок и коммунальных служб. Сегодня также делает различное навесное оборудование для обработки почвы и посевов. А также многофункциональные прицепы и зерносушильные комплексы.
Агросалон, это не только презентация продукции, это еще и обучающие конференции, семинары и мастер-классы, где участники могут поднять свой профессиональный уровень в агропромышленности. Помимо теоретических знаний, можно получить и практический опыт. Не только посмотреть со стороны, но и посидеть за рулем трактора или комбайна.
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