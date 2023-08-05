Белорусская техника представлена не только в полях, но и на дорогах Пензенской области

В одном из хозяйств, которое находится в получасе езды от Пензы, обширные наделы - свыше 10 тыс. гектаров. В прошлом году здесь собрали солидный урожай, с таким же настроем приступили и к уборочной-2023. На поля вышел и комбайн "Полесье". Гомельский долгожитель на ходу уже 17-й сезон подряд!

С этого "корабля" и началось сотрудничество с Гомсельмашем. Сегодня в автопарке почти все комбайны, а это полтора десятка нашего производства. Здесь говорят, что это самый оптимальный вариант по соотношению "цена - качество".

По мнению Александра Аргаткина, гендиректора ОАО "СЕРВИС", это прекрасные и надежные машины.

Такие отзывы приходится слышать очень часто. За 12 лет в область было поставлено почти 600 комбайнов. "Полесье" в топе еще и благодаря качественному сервисному обслуживанию. Его обеспечивает официальный дилер завода.

"Сервис, особенно сегодня, это очень важная составляющая. Дилерский центр на сегодняшний день для своих потребителей предоставляет расширенную гарантию: 3 года без ограничений по моточасам, - уточняет Сергей Губский, гендиректор ТД "ПОДШИПНИК". - Сервисный центр обеспечен выездными сервисными бригадами, которые оснащены всем необходимым для оперативного устранения всех отказов, и таким образом достигаем уровня реагирования не более 12 часов".





Наша техника - не только в полях, но и на дорогах Пензенской области. Каждая четвертая машина в местном автодоре - белорусского производства. Таковы результаты прошлогоднего обновления. Ежедневный фронт работ постоянно расширяется: в Пензе активно возводят новые магистрали и расширяют старые. Полотно не теряет в качестве благодаря внимательному отношению к дорогам.

"МТЗ - техника многофункциональная, она используется как в сельском хозяйстве, так и в системе ЖКХ. В нашей части непосредственно это подметание улиц, погрузка снега, а МАЗы - для перемещения сыпучих материалов", - рассказал Артем Спиридонов, директор МБУ "Пенавтодор".

Вообще наши производители в Пензенской области на очень хорошем счету. Поэтому смогли оперативно занять ниши, которые освободили европейские конкуренты. А еще помогли региону решить задачи по импортозамещению.

Полный выпуск специального репортажа АТН "Там, где клен шумит" смотрите здесь.