Белорусская техника заменит в регионе японскую - рассчитывает губернатор Магаданской области

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассчитывает, что белорусская техника заменит в регионе японскую. Об этом он заявил журналистам после состоявшихся 13 ноября в Москве переговоров с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым и председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко, передаетБЕЛТА.

"В основе нашего региона лежит горнодобывающая отрасль. Нам нужна тяжелая техника. Это и автомобили для перевозки руды, и тяжелые бульдозеры, экскаваторы, и просто перевозка грузов по территории Магаданской области, это и белорусские тракторы, это, как ни странно может для кого-то показаться, и сельское хозяйство", - сказал губернатор Магаданской области.

"С одной стороны есть потребность, а с другой - уникальная возможность, связанная с санкциями, уходом различных компаний. Есть возможности бизнесу занять эти ниши и развиваться очень активно. У нас есть опыт использования тяжелой техники и сервисного обслуживания, но это все делалось под японскую технику. Сегодня есть возможность также организовать работу по белорусской технике. От этой идеи мы должны сделать шаги к дорожной карте по ее реализации", - отметил Сергей Носов. Он подчеркнул, что такие шаги должны быть сделаны до его визита в Беларусь и встречи с Президентом Александром Лукашенко, которые намечены на первую половину будущего года. "Мы должны сделать Президенту Беларуси конкретные предложения", - подчеркнул губернатор.

По его словам, Магаданская область заинтересована также в поставках белорусских продуктов питания. "Качество белорусского продовольствия - одно из самых высоких в Европе, если не в мире", - заметил Сергей Носов. Со своей стороны Магаданская область готова поставлять в Беларусь морские биоресурсы.

Еще одним направлением сотрудничества глава российского региона назвал оздоровление и отдых жителей Магаданской области в Беларуси. "Беларусь - это качественно, комфортно и безопасно, а сегодня это очень важно", - констатировал он. Сергей Носов предложил уже в следующем году организовать пробные группы, в том числе детские, для отдыха в Беларуси.