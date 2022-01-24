Белорусская товарная биржа расширяет сеть брокеров в России

Для роста биржевого товарооборота и количества участников торгов из России Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала третьего брокера в этой стране. Новый игрок сотрудничает с такими крупными торговыми площадками, как Московская биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая. И мы рассчитываем на значительный прирост клиентов из России и расширение перечня белорусской продукции, которая реализуется на российский рынок через торги. В прошлом году в топе продаж были сливочное масло, сухое молоко и цемент. На эти позиции пришлось около 80 % экспортных поставок. Также началась реализация в Россию кормовых добавок белорусского производства.