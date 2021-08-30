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Белорусская железная дорога выпустила токены на 5 млн долларов

Приобрести криптовалюту могут как физические, так и юридические лица на инвестплатформе с использованием виртуального кошелька. Как утверждают в БелЖД, токены "открывают возможность сохранить и гарантированно приумножить свои сбережения, инвестируя в одно из крупнейших объединений страны". Первым среди госпредприятий о выпуске этой криптовалюты сообщил МАЗ.

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