Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна

Аграрии Беларуси намолотили свыше 2 млн тонн зерна. В общем каравае - более 430 тыс. тонн - труд Минской области.

На полях центрального региона завершается уборка озимого ячменя, в активной фазе - заготовка рапса, а в южных районах - пшеницы.

С началом массовой уборки комбинаты хлебопродуктов перешли на круглосуточный режим работы. Без выходных также трудятся на Городейском хлебоприемном предприятии: принимают зерно до последней машины, чтобы аграрии не теряли ни минуты драгоценного времени в полях. При этом главный ориентир жатвы - бескомпромиссное качество.

План на этот год серьезный. Только по госзаказу на Городейском хлебоприемном предприятии заготовят 16 400 тонн озимой пшеницы, выращенной на полях Несвижского района. Но география шире, как и вместительность складов: в Городею везут новый урожай также из Клецкого, Любанского Слуцкого и Солигорского районов.