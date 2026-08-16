Белорусские аграрии намолотили более 8 млн т зерна с учетом рапса

Белорусские аграрии преодолели новый рубеж жатвы - 8 млн 51 тыс. т зерна.

Убрано 90 % площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса, без кукурузы. И есть еще одна область-миллионер: на счету Гомельщины 1 млн 17 тыс. т хлеба.

Минские аграрии намолотили 2 млн 177 тыс. т, брестские - 1 млн 623 тыс., гродненские - 1 млн 597 тыс. Всего 75 тыс. т не хватает до миллиона Могилевской области. В общий каравай Витебский регион внес 712 тыс. т зерна.