Белорусские аграрии собрали более 4,6 млн тонн зерна с учетом рапса

Краткий пересказ от ИИ

По оперативным данным, на 3 августа в Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса 4 млн 654 тыс. т, что почти на 2 млн т больше, чем на эту же дату прошлого года.

В разрезе областей намолочено: Брестская - 1 млн 252 тыс. т, Минская - 1 млн 51 тыс. т, Гродненская - 882 тыс. т, Гомельская - 680 тыс. т, Могилевская - 474 тыс. т, Витебская - 315 тыс. т.

Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на площади 1 млн 289 тыс. га, что составляет 53 % от общей площади в 2 млн 432 тыс. га.

Вытереблено льна на 34 тыс. га, что составляет 79% запланированных площадей. "Теребление льна идет темпами, в два раза превышающими прошлогодние, динамика сохраняется всеми областями", - добавили в пресс-службе министерства.

В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна -104 тыс. т (16 % от плана в 663 тыс. т), маслосемян рапса - 70 тыс. т (70 % от плана в 100 тыс. т), пивоваренного ячменя - 27 тыс. т (32 % от плана в 86 тыс. т).

Скошено трав вторым укосом на площади 735 тыс. га, что составляет 73% от плана в 1 млн 10 тыс. га.

Заготовлено сена 455 тыс. т - 64 % от плана, силоса - 359 тыс. т (2 % от плана в 20 млн 519 тыс. т). Травяных кормов заготовлено 3 млн 461 тыс. т кормовых единиц, что составляет 34 % от плана в 10 млн 131 тыс. т. Сенажа заготовлено 11 млн 173 тыс. т, что составляет 78 % от плана в 14 млн 309 тыс. т.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 191 тыс. т действующего вещества, что составляет 111 % к плану.