Белорусские аграрии ускоряют темпы уборочной

Краткий пересказ от ИИ

Самая настоящая горячая пора сейчас у белорусских аграриев. Погода позволяет наращивать темпы уборочной.

В помощь хлеборобам и механизированные отряды. Только в Могилевской области работают свыше 40 дополнительных экипажей - спасатели, правоохранители, водители различных организаций. На кону продовольственная безопасность страны, поэтому все выполняют задачи по-военному.

Наш хлеб

Август - самое время для уборки золотистого овса. На полях сельхозпредприятия "АСБ-Агро Тетерино" комбайны только и успевают наполнять бункеры кормовой культурой, а тяжеловесы МАЗы отвозить на зерносушильные комплексы.

Хлеборобы стараются. Не первый год в роли помощника комбайнера экономист ЗАО "АСБ-Агро Тетерино" Кристина Вырвич. В обычной жизни просчитывает экономические пути развития родного сельхозпредприятия. Во время уборочной - в полях, рядом с отцом в одном экипаже.

Кристина Вырвич с отцом

"Работа, безусловно, непростая, потому что во время жатвы, конечно, мы сидим в комбайне, но когда комбайн проезжает первый след, обязательно нужно выйти посмотреть, чтобы не было потерь. Папа изначально работал со старшим братом в помощниках. И, наверное, у меня была какая-то доля зависти, что брат все время с отцом, а я в сторонке, - рассказала Кристина Вырвич. - Необходимо обеспечить страну в первую очередь, потому что это наша продовольственная безопасность".

Заряжены на работу, только так можно получить результат - говорят хлеборобы и не допускают ни минуты простоя.

Кирилл Кундасев

Кирилл Кундасев, механизатор ЗАО "АСБ-Агро Тетерино":

"Погода позволяет, надо убирать. Убираем до семи, где-то часов до восьми-девяти вечера, а то и до десяти бывает, чтобы с хлебом быть. Планы у нас, конечно, грандиозные. Овес уберем и поедем на тритикале".

Глядя на и. о. главного инженера сельхозпредприятия, как не вспомнить про тех, в честь кого назван нынешний год. Золотой фонд страны - белорусские женщины, которые и в доме хозяйки, и знают, какой ключ подобрать к комбайну.

"Пошла учиться на мехфак в Горки, окончила в 2015 году и пошла по распределению. Болеем за свою родину, переживаем за свое хозяйство, хотим больше урожая", - рассказала и. о. главного инженера ЗАО "АСБ-Агро Тетерино" Татьяна Кротова.

Александр Вяселев

Александр Вяселев, директор ЗАО "АСБ-Агро Тетерино":

"Подлежит уборке 3349 гектаров зерновых. На сегодняшний день убрано 45 % площадей. Уже практически завершили уборку этой культуры. Дальше перестраиваемся на уборку пшеницы".

Зерновой клин Круглянского района - более 12 тыс. гектаров. Чтобы не потерять ни одного, на помощь хлеборобам пришла дополнительная сила.

Еще один тренд уборочной кампании - работа по системе механизированных отрядов, когда одновременно обрабатываеют поле с десяток экипажей.

В Могилевской области их несколько десятков, в том числе от межрайагросервисов, а еще из числа милиционеров, спасателей. Они и за порядком следят, и за штурвалом комбайнов асы.

Максим Калемков

Максим Калемков, старший инструктор-спасатель Круглянского РОЧС:

"Сам я работаю в Круглянском районном отделе по чрезвычайным ситуациям на посту в агрогородке Филатово. Решил помочь труженикам села. Сегодня убираем тритикале".

Дмитрий Воронцов, директор ОАО "Круглянский Рассвет":

"Спасибо им за работу. Каждый начинал с помощника и дорос уже до комбайнера. Можно сказать, они уже у нас не со стороны".

Жарко и на сушильных комплексах. Здесь на помощь пришли школьники. Это для ребят опыт, возможность заработать, а еще проявить любовь к родной земле.

"Работа, в принципе, несложная. Подметаем, убираем, чтобы было везде все чистенько. Собираем каждое зернышко, как говорил наш Президент, чтобы был у нас хлеб", - рассказал комиссар сельскохозяйственного отряда "Рубеж" Никита Миськов.

Михаил Гулый

Михаил Гулый, первый зампредседателя - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Круглянского райисполкома:

"Условия сложились так, что не произошло накладки культуры на культуру, это нам позволило нормальными темпами убрать созревший озимый рапс, мы сдали уже государственный заказ. Темпы мы не снижаем. Конечно, уже пораньше роса становится, трудно убираются тогда хлеба, но каждый погожий день, погожую минуту мы используем".

Жатва каждый год объединяет белорусов, которые знают, что такое работать на результат - на общий каравай. Благодаря хлеборобам он несомненно станет еще весомее.