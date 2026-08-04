Белорусские хлеборобы открыли коллекцию караваев-миллионников во Дворце Независимости

Белорусские хлеборобы открыли коллекцию караваев во Дворце Независимости. Первые символы миллионного намолота уже заняли свое почетное место в зале торжественных церемоний.

Каравай Брестчины, согласно информации Telegram-канала "Пул Первого", на данный момент самый высокий из представленных. Аграрии региона первыми в стране намолотили 1 млн т зерна.

Прибыл во Дворец Независимости и каравай с полей Минской области. Совсем скоро к ним присоединится и Гродненская. Караваи-миллионники уже традиционно олицетворяют весомый вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны.