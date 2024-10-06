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Белорусские компании пригласили войти в индустриальный парк Адыгеи

Белорусских инвесторов ждут в Республике Адыгея. Это быстроразвивающийся регион Северного Кавказа России, где пригодился бы опыт наших специалистов в сельском хозяйстве, лесозаготовках и машиностроении.

Соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Адыгеей было подписано в 2021 году.

За это время товарооборот вырос почти на 84 % и сегодня составляет более 40 млн долларов. Белорусы заменили некоторые иностранные компании.

Например, сталь для производства жестяной банки Адыгея закупает в нашей стране. Российский регион заинтересован и в размещении белорусских производств.

Сейчас под Краснодаром строится большой индустриальный парк, где ждут белорусских инвесторов.

Сотрудничество в сфере туризма

Развиваем сотрудничество в сфере туризма. Белорусы сегодня занимают третье место среди тех, кто приезжает на отдых в Адыгею. Регион знаменит своими термальными источниками, горными реками, где можно заниматься рафтингом.

Также сейчас здесь строят новый горнолыжный курорт. Так что белорусских туристов ждут круглый год.

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