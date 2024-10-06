3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские компании пригласили войти в индустриальный парк Адыгеи
Белорусских инвесторов ждут в Республике Адыгея. Это быстроразвивающийся регион Северного Кавказа России, где пригодился бы опыт наших специалистов в сельском хозяйстве, лесозаготовках и машиностроении.
Соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Адыгеей было подписано в 2021 году.
За это время товарооборот вырос почти на 84 % и сегодня составляет более 40 млн долларов. Белорусы заменили некоторые иностранные компании.
Например, сталь для производства жестяной банки Адыгея закупает в нашей стране. Российский регион заинтересован и в размещении белорусских производств.
Сейчас под Краснодаром строится большой индустриальный парк, где ждут белорусских инвесторов.
Сотрудничество в сфере туризма
Развиваем сотрудничество в сфере туризма. Белорусы сегодня занимают третье место среди тех, кто приезжает на отдых в Адыгею. Регион знаменит своими термальными источниками, горными реками, где можно заниматься рафтингом.
Также сейчас здесь строят новый горнолыжный курорт. Так что белорусских туристов ждут круглый год.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все