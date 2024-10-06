Белорусские компании пригласили войти в индустриальный парк Адыгеи

Белорусских инвесторов ждут в Республике Адыгея. Это быстроразвивающийся регион Северного Кавказа России, где пригодился бы опыт наших специалистов в сельском хозяйстве, лесозаготовках и машиностроении.



Соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Адыгеей было подписано в 2021 году.



За это время товарооборот вырос почти на 84 % и сегодня составляет более 40 млн долларов. Белорусы заменили некоторые иностранные компании.



Например, сталь для производства жестяной банки Адыгея закупает в нашей стране. Российский регион заинтересован и в размещении белорусских производств.



Сейчас под Краснодаром строится большой индустриальный парк, где ждут белорусских инвесторов.