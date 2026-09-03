Белорусские лекарства, техника и продукты питания: чем страна заинтересовала Ирак?

Белорусская делегация работает в Багдаде и, как говорят, там все спокойно. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству Анатолий Глаз вручил копию верительной грамоты министру иностранных дел Ирака. Обсудили торгово-экономическое сотрудничество, логистику, перспективы поставок фармпродукции и реализацию кооперационных проектов.

Багдад, столица Ирака, - город густонаселенный. Здесь проживает больше 10 млн человек. Несмотря на постоянные вооруженные конфликты, и город, и страна продолжают развиваться. Здесь хотят вернуться к идее строительства метро.

Более того, хотят превратить Багдад в город-сад: только весной высадили свыше 300 тыс. многолетних теплолюбивых деревьев (акации и альбиции). Они устойчивы к экстремальной жаре, создают тень и очищают воздух, что крайне полезно, ведь столица страдает от песчаных бурь.

Количество авто тоже может удивить: только в Багдаде зарегистрировано более 4 млн. Есть и элитные районы, например, район с пометкой "сделано белорусами" (там квартиры с видом на реку Тигр).

Белорусы работают качественно, поэтому наше здесь интересует все и всех. И об этом вопросы Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси в Ираке по совместительству задала телекомпания "Аль-Иракия", крупнейшее иракское медиа.

Их корреспондент спрашивал про сборку белорусской техники, возможности создания центров технического обслуживания, обучения иракских фермеров. У них много сельхозугодий, а у Беларуси есть опыт и технологии. Также обсудили совместное производство коммунальной техники. Беларусь идет в Ирак с продуктами питания, деревообработки и пиломатериалов.

Анатолий Глаз, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции и Ираке по совместительству:

"Наш экспорт в Ирак намного выше, чем экспорт в очень большой ряд стран дальней дуги. Может быть, это не так ярко звучит в наших медиа, как некоторые другие страны, но по факту объем нашего экспорта весомый и для Ирака. Опять же важно, что они помнят историю наших взаимоотношений. Приятно было, общаясь с министром энергетики, что они в курсе нашей компетенции. Действительно, у них амбициозные планы по развитию электроэнергии, сети электроснабжения. И мы согласовали целый перечень проектов, которые мы углубленно обсудим, над которыми будем работать. Мы также наметили дорожную карту по дальнейшему движению к проведению заседания торгово-экономической комиссии. Более того, мы это сделали по инициативе иракской стороны. Сегодня в Министерстве иностранных дел уже подробно обсудили возможную повестку".

Вопросы региональной безопасности, перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе обмен опытом и расширение контактов между компетентными ведомствами двух стран - это уже обсуждали с руководителем Офиса главнокомандующего Вооруженными силами Республики Ирак. Он был в Беларуси, как и председатель Высшего судебного совета Ирака, поэтому разговор со всеми предметный, пусть и порой закрытый от СМИ.

Фаик Зидан, председатель Высшего судебного совета Республики Ирак:

"Мои первые впечатления от визита в Беларусь были очень позитивными. Я узнал о судебных системах и работе судов. Беларусь - очень красивая и чистая страна. Минск - чистый и красивый город, прием был превосходным".

В эти дни в Ираке и белорусские фармацевты - прошли переговоры с деловыми кругами, представителями аптечной сети. В страну поступают белорусские лекарственные препараты, но пока чаще из третьих стран. В Багдаде хотят работать напрямую и часто употребляют слово "эксклюзивно".

"У нас достигнуты договоренности о регистрации трех фармацевтических государственных предприятий в Республике Ирак. Подписаны соглашения о регистрации предприятий, мы переходим к следующему шагу - регистрации фармацевтических препаратов. Заявлена заинтересованность в более трех десятков. В первую очередь нужно отметить, что это препараты, необходимые для терапии хронических заболеваний, потому что в Ираке отмечается рост смертности от неинфекционных заболеваний. Это препараты, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы, направленные на контроль артериального давления. Это препараты, связанные с терапией онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта", - прокомментировал гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Юрий Походня.

Речь шла и об антибиотиках. Также иракская фармотрасль заинтересована в витаминах и сиропах, которые можно поставлять без регистрации.