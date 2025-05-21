Белорусские нефтяники поставили рекорд по добыче сырья за последние 29 лет

Белорусские нефтяники извлекли 1 млн 938 тыс. т нефти за 2024 год - это рекорд за последние 29 лет. Из скважин, пробуренных за 2024 год, добыто более чем 203 тыс. т сырья. На 2025 год планы не менее амбициозные - стоит задача преодолеть 2-миллионный уровень добычи нефти.

Последние технологии обсуждают на международной конференции в Минске. Всего пришло свыше 160 заявок от государственных и частных компаний, профильных ведомств Беларуси, России и Китая. Лидеры отрасли обмениваются опытом, а также ищут новые решения в работе с трудно извлекаемыми запасами нефти.

Александр Ляхов, гендиректор компании "Белоруснефть":

"Несмотря на то, что эти запасы сложно построены, применение промышленной технологии, прежде всего это конвейерная технология. Нужно строить больше скважин, больше метров проходки, делать все интенсивно, за счет этого будут снижаться сроки строения скважин. Если предыдущие годы подобная горизонтальная скважина строилась 120 дней и более, то сейчас мы научились заканчивать эти скважины за 30 дней".

Во время выездной сессии на Речицкое месторождение участники изучат практический опыт разработки месторождений с нетрадиционными коллекторами. Из них добывается та самая трудная нефть.